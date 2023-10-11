На Полтавщине дали по 15 лет еще четырем пленным жителям Донбасса, пошедшим воевать вместе с "Вагнером"

Суд признал еще четырех жителей Донецкой и Луганской областей виновными в государственной измене и участии в незаконных вооруженных формированиях на оккупированной территории. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и Полтавской областной прокуратуре.

Всем подсудимым назначено наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества по части 2 статьи 111 и части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса.

Отмечается, что летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.

Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа Вооруженных сил России.

После перебрасывания на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнер" принимали участие в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях. Кроме обстрелов позиций украинских войск, фигуранты помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.

В январе и июне 2023 года украинские военнослужащие взяли боевиков в плен во время боев вблизи села Клещиевка Донецкой области и Лисичанска Луганской области.

Напомним также, что на днях суд в Днепре признал виновным в дезертирстве и госизмене бывшего украинского пограничника, сбежавшего на оккупированную территорию Донецкой области и на стороне россиян воевавшего против Вооруженных сил Украины.