В Днепре вынесли приговор пограничнику-дезертиру, пошедшему воевать на стороне РФ

Амур-Нижнеднепровский суд Днепропетровска (расположен в Днепре) признал виновным в дезертирстве и государственной измене правоохранителя, бежавшего на временно оккупированную территорию и на стороне россиян воевавшего против Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, мужчину по части 4 статьи 408 и части 2 статьи 111 Уголовного кодекса приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Отмечается, что в начале марта 2022 правоохранитель несколько месяцев скрывался на оккупированной территории Мариупольского района Донецкой области. Впоследствии он самостоятельно обратился к так называемому "МВД ДНР" с просьбой взять его на "службу".

"Захватчики назначили его на должность в одно из подразделений. С января 2023 года на временно оккупированной территории Волновахского района обвиняемый с оружием дежурил на блокпосте и осуществлял его охрану. Также он принимал непосредственное участие в военных действиях против Украины", - указывают в ГБР.

В июне во время активных боевых действий украинские военнослужащие задержали фигуранта у селаНескучное Волновахского района. Также известно, что мужчина еще несколько лет назад получил паспорт России, находясь на территории страны-агрессора на заработках. При этом обвиняемый полностью раскаялся и признал свою вину.

Напомним, что фигурант был пограничником, а именно занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области.