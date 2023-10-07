В Дніпрі винесли вирок прикордоннику-дезертиру, що пішов воювати на боці РФ

Амур-Нижньодніпровський суд Дніпропетровська (розташований у Дніпрі) визнав винним у дезертирстві та державній зраді правоохоронця, який втік на тимчасово окуповану територію та на боці росіян воював проти Збройних сил України.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, чоловіка за частиною 4 статті 408 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Зазначається, що на початку березня 2022 року правоохоронець кілька місяців переховувався на окупованій території Маріупольського району Донецької області. Згодом він самостійно звернувся до так званого "МВС ДНР" з проханням взяти його на "службу".

"Загарбники призначили його на посаду до одного з підрозділів. З січня 2023 року на тимчасово окупованій території Волноваського району обвинувачений зі зброєю чергував на блокпості та здійснював його охорону. Також він брав безпосередню участь у воєнних діях проти України", - вказують у ДБР.

У червні під час активних бойових дій українські військовослужбовці затримали фігуранта неподалік села Нескучне Волноваського району. Також відомо, що чоловік кілька років тому отримав паспорт Росії, коли перебував на території країни-агресора на заробітках. При цьому обвинувачений повністю розкаявся та визнав свою вину.

Нагадаємо, що фігурант був прикордонником, а саме обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування "Новотроїцьке" у Донецькій області.