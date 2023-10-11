На Полтавщині дали по 15 років ще чотирьом полоненим мешканцям Донбасу, що пішли воювати разом з "Вагнером"

Суд визнав ще чотирьох жителів Донецької та Луганської областей винними у державній зраді та участі в незаконних збройних формуваннях на окупованій території. Про це повідомляють в Службі безпеки України та Полтавській обласній прокуратурі.

Всім підсудним призначено покарання у вигляді 15 років тюрми з конфіскацією майна за частиною 2 статті 111 та частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу.

Зазначається, що влітку та восени 2022 року зловмисники добровільно прибули до так званих "мобілізаційних пунктів", аби приєднатися до російських загарбників у війні проти України.

Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону "Призрак" та оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" Південного військового округу Збройних сил Росії.

Після перекидання на фронт вони разом з найманцями російської приватної військової компанії "Вагнер" брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках. Крім обстрілів позицій українських військ, фігуранти допомагали "вагнерівцям" облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони.

У січні та червні 2023 року українські військовослужбовці взяли бойовиків у полон під час боїв поблизу села Кліщіївка Донецької області та поблизу Лисичанська Луганської області.

Нагадаємо також, що днями суд у Дніпрі визнав винним у дезертирстві та держзраді колишнього українського прикордонника, який втік на окуповану територію Донецької області та на боці росіян воював проти Збройних сил України.