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На Полтавщине сократили комендантский час и будут дольше продавать алкоголь
Комендантский час в Полтавской области с 19 ноября продлится с 23:00 до 05:00, а алкогольные напитки можно будет покупать с 12:00 до 20:00.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Неоднократно ко мне обращалось немало предпринимателей и жителей области с просьбой сократить продолжительность комендантского часа. Традиционно в этих вопросах всегда учитываем мнение правоохранителей и военных, ведь безопасность – приоритет", - отметил Лунин.
По его словам, военное руководство области в очередной раз проанализировало ситуацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Границы в соседних областях - под надежной защитой ВСУ, поэтому можем сократить продолжительность комендантского часа и таким образом помочь бизнесу работать", - отметил Лунин.
Поэтому Совет обороны области принял решение: с 19 ноября по всей Полтавщине комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.
Также с 19 ноября алкогольные напитки в Полтавской области в заведениях торговли и общественного питания области можно будет приобрести с 12:00 до 20:00.
"Пошли навстречу бизнесу. Неоднократно получали тематические обращения от сетей супермаркетов, кафе и ресторанов. Кроме того, поддержали это решение и потому, что увеличение временного промежутка позволит увеличить поступление в местные бюджеты налогов по розничной торговле подакцизными товарами", - подчеркнул Лунин.
Напомним, в освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он продлится с 19.00 до 06.30.
А с 14 ноября на территории Херсона запретили продажу и изготовление алкоголя.