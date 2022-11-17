На Полтавщині скоротили комендантську годину й довше продаватимуть алкоголь

Комендантська година в Полтавській області з 19 листопада триватиме з 23:00 до о 05:00, а алкогольні напої можна буде купувати з 12:00 до 20:00.

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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

"Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет", - зазначив Лунін.

За його словами, військове керівництво області вчергове проаналізувало ситуацію.

"Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати", - зауважив Лунін.

Тому рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Також із 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування області можна буде придбати з 12:00 до 20:00. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області.

"Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами", - підкреслив Лунін.

Нагадаємо, у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Відтепер вона триватиме з 19.00 до 06.30.

А з 14 листопада на території Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю.