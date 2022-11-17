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На Полтавщині скоротили комендантську годину й довше продаватимуть алкоголь
Комендантська година в Полтавській області з 19 листопада триватиме з 23:00 до о 05:00, а алкогольні напої можна буде купувати з 12:00 до 20:00.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
"Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. Традиційно в цих питаннях завжди зважаємо на думку правоохоронців та військових, адже безпека – пріоритет", - зазначив Лунін.
За його словами, військове керівництво області вчергове проаналізувало ситуацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Кордони в сусідніх областях – під надійним захистом ЗСУ, тож можемо скоротити тривалість комендантської години й таким чином допомогти бізнесу працювати", - зауважив Лунін.
Тому рада оборони області ухвалила рішення: із 19 листопада по всій Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.
Також із 19 листопада алкогольні напої на Полтавщині у закладах торгівлі й громадського харчування області можна буде придбати з 12:00 до 20:00. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області.
"Пішли назустріч бізнесу. Неодноразово отримували тематичні звернення від мереж супермаркетів, кафе й ресторанів. Крім того, підтримали це рішення й тому, що збільшення часового проміжку дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі підакцизними товарами", - підкреслив Лунін.
Нагадаємо, у звільненому Херсоні змінили тривалість комендантської години. Відтепер вона триватиме з 19.00 до 06.30.
А з 14 листопада на території Херсона заборонено продаж і виготовлення алкоголю.