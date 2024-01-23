На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах

Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Сумщины, Херсонщины, Донетчины и Запорожской области.

На два населенных пункта Херсонщины оккупанты сбросили управляемые бомбы

Как сообщили в Херсонской ОГА, ночью оккупанты в очередной раз сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Херсонщины. В одном из сел Бериславского района из-за этой атаки контузию получил мужчина 1974 года рождения. В Миловской общине был "прилет" в хозяйственное сооружение частного предприятия.

Также россияне ударили по самому Бериславу, скинув авиабомбу на магазин в центре города. В результате попадания здание полностью уничтожено. Пострадавших среди местных жителей нет.

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

На Сумщине подверглись минометным обстрелам несколько общин

По сообщению Сумской ОВА ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Знобь-Новгородская общины.

Знобь-Новгородская община: враг бил из минометов (3 взрыва).

Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

На Донетчине в результате обстрелов повреждены частные дома

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской ТГ под огнем были Красногоровка, Звездное и Победа. В Курахово погиб 1 человек, поврежден 21 частный дом.

"Краматорский район. Утром россияне выпустили ракету по Краматорску — 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы. Обстреляны окрестности Криниц Новодонецкой ТГ и территория Константиновской ТГ. В Лиманской общине, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны", - отметил Филашкин.

В Бахмутском районе, по его словам, в Торецке поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской - Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.

Фото: Донецкая ОГА

В Запорожской области под обстрелом - 25 населенных пунктов

По сообщению главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, 109 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Белогорья, Мирного, Приютного, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

36 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Красное, Волшебное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Щербаки, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки. Оккупанты также осуществили 2 авиационных удара по Новодаровке.

Также поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

Кроме того, были нанесены ракетные удары по Харькову, Киеву и Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, также произошли многочисленные повреждения жилых домов, гражданских объектов.