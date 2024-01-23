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На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах

берислав авиабомба
Разрушенное здание в Бериславе. Фото: Telegram/olexandrprokudin

Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Сумщины, Херсонщины, Донетчины и Запорожской области.

На два населенных пункта Херсонщины оккупанты сбросили управляемые бомбы

Как сообщили в Херсонской ОГА, ночью оккупанты в очередной раз сбросили управляемые бомбы на два населенных пункта Херсонщины. В одном из сел Бериславского района из-за этой атаки контузию получил мужчина 1974 года рождения. В Миловской общине был "прилет" в хозяйственное сооружение частного предприятия.

Фото 2 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото 3 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото 4 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото 5 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото 6 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах

Также россияне ударили по самому Бериславу, скинув авиабомбу на магазин в центре города. В результате попадания здание полностью уничтожено. Пострадавших среди местных жителей нет.

Фото 7 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Telegram/olexandrprokudin
Фото 8 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Telegram/olexandrprokudin
Фото 9 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Telegram/olexandrprokudin
Фото 10 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Telegram/olexandrprokudin
Фото 11 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Telegram/olexandrprokudin

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 446 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

На Сумщине подверглись минометным обстрелам несколько общин

По сообщению Сумской ОВА ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская и Знобь-Новгородская общины.

Знобь-Новгородская община: враг бил из минометов (3 взрыва).

Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

На Донетчине в результате обстрелов повреждены частные дома

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской ТГ под огнем были Красногоровка, Звездное и Победа. В Курахово погиб 1 человек, поврежден 21 частный дом.

"Краматорский район. Утром россияне выпустили ракету по Краматорску — 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы. Обстреляны окрестности Криниц Новодонецкой ТГ и территория Константиновской ТГ. В Лиманской общине, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны", - отметил Филашкин.

В Бахмутском районе, по его словам, в Торецке поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской - Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.

Фото 12 — На центр Берислава сбросили авиабомбу, из-за ракеты в Краматорске погиб человек: какая ситуация в регионах
Фото: Донецкая ОГА

В Запорожской области под обстрелом - 25 населенных пунктов

По сообщению главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, 109 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Белогорья, Мирного, Приютного, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

36 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Красное, Волшебное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Щербаки, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки. Оккупанты также осуществили 2 авиационных удара по Новодаровке.

Также поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

Кроме того, были нанесены ракетные удары по Харькову, Киеву и Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые, также произошли многочисленные повреждения жилых домов, гражданских объектов.

Автор:
Ольга Колесниченко