На центр Берислава скинули авіабомбу, Запорізьку область обстрілювали з артилерії: яка ситуація в регіонах

Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, мінометних і артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Сумщини, Херсонщини, Донеччини і Запорізької області.

На два населених пункти Херсонщини окупанти скинули керовані бомби

Як повідомили в Херсонській ОДА, вночі окупанти вчергове скинули керовані бомби на два населених пункти Херсонщини. В одному із сіл Бериславського району через цю атаку контузію отримав чоловік 1974 року народження. У Милівській громаді був "приліт" в господарську споруду приватного підприємства. Наслідки терору – на фото.

Також росіяни вдарили по самому Бериславу, скинувши авіабомбу на магазин в центрі міста. Внаслідок влучання будівля знищена вщент. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

За повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 446 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

На Сумщині зазнали мінометних обстрілів декілька громад

За повідомленням Сумської ОВА вночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив, що в Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли по центру міста та промзоні. У Мар'їнській ТГ під вогнем Красногорівка, Зоряне і Побєда. У Кураховому загинула 1 людина, пошкоджено 21 приватний будинок.

"Краматорський район. Зранку росіяни випустили ракету по Краматорську — 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 підприємства і 3 об'єкти соціальної сфери. Обстріляні околиці Криниць Новодонецької ТГ і територія Костянтинівської ТГ. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки у Новому, під вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль, Рідкодуб і Терни", - зазначив Філашкін.

У Бахмутському районі, за його словами, у Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Васюківка. У Сіверську поранено людину, зруйновано будинок, ще 2 пошкоджено.

Фото: Донецька ОДА

У Запорізькій області - під 25 населених пунктів

За повідомленням голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, 109 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Мирного, Приютного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Щербаки, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили 2 авіаційні удари по Новодарівці.

Також надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Крім того, було завдано ракетних ударів по Харкову, Києву і Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, також відбулися численні пошкодження житлових будинків, цивільних об'єктів.