На Закарпатье пытались вывезти в Венгрию вертолет (ФОТО)

Украинские пограничники совместно с таможенниками 22 декабря не допустили незаконного перемещения из Украины в Венгрию в пункте пропуска "Тиса" вертолета Ка-26. Как говорится в сообщении Госпогранслужбы, его перевозили на грузовом автомобилем украинской регистрации.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Указано, что на основании анализа рисков при проверке вертолета у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения транспортного средства. Поэтому грузовик, которым его перевозили, вывели из общего потока для проведения углубленного досмотра.

В ходе проверки пограничный наряд совместно с сотрудником таможни обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос.

По результатам осмотра и в результате обнаружения документов, содержащих ложные сведения, вертолет Ка-26 изъяли сотрудники таможни. Его оценили в сумму более 1,924 миллиона гривен.

Фото: ГПСУ

Отметим, что Ка-26 является советским многоцелевым вертолетом с двумя поршневыми двигателями, разработанным в конструкторском бюро имени Камова. Эксплуатироваться начал в 1969 году и применялся преимущественно в гражданских целях, хотя также использовался ВВС Болгарии, Венгрии, Монголии, Шри-Ланки, полицией бывшей ГДР и пограничниками Литвы.