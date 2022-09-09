Жена нардепа вывезла во время войны за границу более $500 тысяч

В начале марта жена народного депутата Украины переместила через таможенную границу 500 тыс. дол. США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Национального банка Украины – это более 17 млн 845 тыс. грн.

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Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по возможному незаконному обогащению народного депутата Украины. Основанием для внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований стали материалы НАПК.

В начале марта жена народного депутата Украины переместила через таможенную границу 500 тыс. дол. США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Национального банка Украины – это более 17 млн 845 тыс. грн.

"Согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье народного депутата Украины, составил 335 тыс. грн, 10 тыс. долл. США и 15 тыс. евро. Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - более 8 млн грн", - говорится в сообщении НАПК.

Собранные материалы ведомство передало ОГП. На этом основании ОГП зарегистрировал уголовное производство по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"Проведение досудебного расследования уголовного производства по указанному факту поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)", - отметили в НАПК.

Фамилию народного избранника ведомство не сообщает.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 сентября сообщило депутату Верховной Рады Александру Трухину ("Слуга народа") о подозрении в предложении взятки правоохранителю после скандального ДТП в августе 2021 года.