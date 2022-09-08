В Украине арестовали активы магазина парфюмерии, которым владеет россиянка

Правоохранители наложили арест на корпоративные права компаний, занимающихся продажей косметики и парфюмерии на сумму 881 тысячу гривен. Конечным бенефициарным владельцем сети оказалась гражданка России.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права компаний, занимающихся парфюмерией, на сумму 881 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компаний является гражданка РФ", - говорится в сообщении.

Также арестована изъятая продукция в количестве более 700 тыс. единиц и денежные средства, которые находятся на банковских счетах этих компаний, в сумме более 420 млн. грн.

По данным следствия, должностные лица общества, действующего в сфере оптовой и розничной торговли парфюмерией и косметикой, регистрировали налоговые накладные, занижая при этом цену продажи товара.

В дальнейшем они не отражали в налоговой и финансовой отчетности предприятия фактические объемы сделок по реализации продукции. Таким образом, они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн.

Кроме того, должностные лица компании, осуществлявшей розничную продажу продукции, сформировали искусственный налоговый кредит по ничтожным сделкам по предоставлению рекламных услуг этим субъектом хозяйствования. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость на 17,8 млн. грн. В общей сложности в госбюджет не поступило более 50 млн грн.

Напомним, ранее были арестованы корпоративные права и имущество предприятий на сумму более 1 млрд грн, владельцем которых является эксдепутат Госдумы РФ.

Также в АРМА были переданы арестованные активы предприятия в Винницкой области, занимающейся изготовлением бытовой химии. Это корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере свыше 1,5 млрд грн и продукция и сырье более чем на 500 млн грн.