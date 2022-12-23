На Закарпатті намагалися вивезти до Угорщини вертоліт (ФОТО)

Українські прикордонники спільно з митниками 22 грудня не допустили незаконного переміщення з України до Угорщини у пункті пропуску "Тиса" гвинтокрила Ка-26. Як ідеться у повідомленні Держприкордонслужби, його перевозили вантажним автомобілем української реєстрації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Вказано, що на підставі аналізу ризиків під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу. Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду.

Під час перевірки прикордонний наряд спільно зі співробітником митниці виявили, що документи, за якими перевозили гвинтокрил, містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит.

За результатами огляду та внаслідок виявлення документів, що містять неправдиві відомості, гвинтокрил Ка-26 вилучили співробітники митниці. Його оцінили в суму понад 1,924 мільйона гривень.

Фото: ДПСУ

Зазначимо, що Ка-26 є радянським багатоцільовим вертольотом із двома поршневими двигунами, розробленим у конструкторському бюро імені Камова. Експлуатуватися почав у 1969 році і застосовувався переважно з цивільною метою, хоча також використовувався ВПС Болгарії, Угорщини, Монголії, Шрі-Ланки, поліцією колишньої НДР та прикордонниками Литви.