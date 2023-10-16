На железнодорожных вокзалах заработали "Пункты несокрушимости"

"Укрзализныця" завершает подготовку к зимнему сезону и, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, во время холодных месяцев уже открыла "Пункты несокрушимости" на 96 железнодорожных вокзалах по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пункты несокрушимости" уже активно функционируют на многих вокзалах по всей Украине, включая Херсон, Николаев, Краматорск, Славянск, Киев, Львов и другие города.

Согласно сообщению, в "Пунктах несокрушимости" есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута, а также есть возможность бесплатно подзаряжать свои электронные устройства. Они снабжены резервным электропитанием и доступом в Интернет, который предоставляется благодаря технологии Starlink.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко подчеркнул, что компания готова оказывать помощь населенным пунктам, если возникнут проблемы из-за непогоды. Food train – проект, реализованный совместно "Укрзализныцей" и Фондом Говарда Баффета, готов доставить теплую еду жителям населенных пунктов, где это будет необходимо.

Напомним, карта "Пунктов несокрушимости" доступна на сайте nezlamnist.gov.ua. Однако из соображений безопасности на ней нет пунктов, расположенных вблизи линии боевых действий (Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области). Жители могут узнать адрес таких пунктов в органах местного самоуправления, областных и районных военных администраций.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 13 октября, в настоящее время в Украине развернута сеть из 13 тысяч "Пунктов несокрушимости".