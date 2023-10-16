На залізничних вокзалах запрацювали "Пункти незламності"

"Укрзалізниця" завершує підготовку до зимового сезону і щоб забезпечити комфорт та безпеку пасажирів під час холодних місяців вже відкрила "Пункти незламності" на 96 залізничних вокзалах по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Пункти незламності" вже активно функціонують на багатьох вокзалах по всій Україні, включаючи Херсон, Миколаїв, Краматорськ, Слов'янськ, Київ, Львів та інші міста.

Згідно з повідомленням, у "Пунктах незламності" є все найнеобхідніше, що може знадобитися під час блекауту, а також є можливість безкоштовно підзаряджати свої електронні пристрої. Вони забезпечені резервним електроживленням і доступом до Інтернету, який надається завдяки технології Starlink.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко підкреслив, що компанія готова надавати допомогу населеним пунктам, якщо виникнуть проблеми через негоду. Food train - проект, реалізований спільно "Укрзалізницею" та Фондом Говарда Баффета, готовий доставити теплу їжу жителям населених пунктів, де це буде необхідно.

Нагадаємо, мапа "Пунктів незламності" доступна на сайті nezlamnist.gov.ua. Однак із міркувань безпеки на ній немає пунктів, які розташовані поблизу лінії бойових дій (Донецька, Запорізька, Харківська та Херсонська області). Жителі можуть дізнатися адреси таких пунктів в органах місцевого самоврядування, обласних та районних військових адміністрацій.

Як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 жовтня, наразі в Україні розгорнута мережа з 13 тисяч "Пунктів незламності".