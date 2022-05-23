Настоящего автора фразы о "русском военном корабле" освободили из плена

Пограничника с острова Змеиный, настоящего автора фразы о "русском военном корабле", наконец-то достали из плена, в котором он находился полтора месяца. Пограничник на свободе, сообщил начальник пограничного залога "Остров Змеиный" Богдан Гоцкий.

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Гоцкий подтвердил, что доступ к радиостанции имели только пограничники.

По его словам, россияне, выдвинувшие требование защитникам Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату. Одному из военнослужащих урвалось терпение, и он указал уже давно известное направление русскому кораблю. Имя героя пока не раскрывают.

Напомним, что в Российской Федерации на сегодняшний день не рассматривают возможность обмена задержанного в Украине подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука на украинских военных с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленников 13 апреля. В то же время в Кремле заявили, что не собираются обменивать его на украинских военных.