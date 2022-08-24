Непобедимы пока едины. Как неравнодушие и умение объединяться в трудные времена помогает Украине побеждать

Война объединила наше общество. В то время как ВСУ защищает Украину от врага тысячи украинцев присоединились к волонтерскому движению, помогая защитникам передовой и внутренней переселенцев. В то же время бизнес, неравнодушный к проблемам общества и в мирное время также активно приобщился к волонтерскому движению.

Волонтерское движение в своей современной форме зародилось в Украине во времена революции достоинства, хотя волонтерство как явление существовало в Украине и раньше. Зимой 2013-2014 одна часть украинцев ехала из разных регионов на главную площадь столицы, чтобы отстоять свое видение будущего Украины, в то время как другие граждане высылали на Майдан продукты, теплые вещи, средства защиты и все то, что должно помочь протестующим выстоять под время зимних холодов.

После бегства Януковича, аннексии Крыма и начала гибридной войны на Донбассе, количество желающих помочь своей стране и масштабы этой помощи выросли. Слабость государственных институций, развалившаяся армия вместе с угрозой исчезновения Украины заставили многих сознательных граждан взять ситуацию в собственные руки . Поэтому часть сознательных украинцев пополнила состав добровольческих батальонов, а другая часть собственно волонтеры взяла на себя обеспечение фронта всем необходимым - от тепловизоров и бронежилетов, до теплых носков и рационов. Кроме того, волонтеры помогали переселенцам с оккупированных территорий в поисках жилья, работы, а также оказывали помощь едой и вещами первой необходимости.

В то же время с 2014 года сформировалась и тесная коммуникация волонтеров и государства. Волонтеров начали приглашать на совещания в профильные министерства, а затем лидеры волонтерских движений и сами заняли должности во властных Кабинетах. В качестве примера Роман Синицын, который в 2014 создал волонтерское объединение "Народный тыл", а уже в 2016 возглавил аттестационную комиссию МВД, Георгий Тука, который в начале гибридного противостояния с Россией руководил волонтерской группой "Народный Тил" возглавил Луганщину, или нынешний председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, который в 2014 году сформировал инициативу «Народный проект», которая помогала военным в зоне АТО.

Полномасштабное российское вторжение лишь масштабировало волонтерское движение - после 24 февраля немногие остались в стороне от войны. К волонтерским движениям, которые были сформированы еще в 2014 году, присоединились новые команды волонтеров, а сам масштаб поддержки волонтеров обществом только возрос. Так, стоит вспомнить стартовавшую 22 июня инициативу Сергея Притулы "Народный Байрактар". Целью проекта было за 7 дней собрать 500 млн. гривен для покупки трех беспилотников Bayraktar TB2, однако в результате удалось за два дня (!) собрать 200 млн. гривен. Это так поразило компанию-производителя беспилотников Baykar, что она решила передать эти беспилотники бесплатно.

В целом украинцы вместе с украинскими компаниями собрали 600 млн грн на закупку беспилотников , но поскольку производитель предоставит их Украине бесплатно, сэкономленные деньги волонтеры потратили на покупку спутника ICEYE для нужд обороны страны. Украинцы еще раз доказали, что вместе могут взять любую высоту!

Бизнес также показывает солидарность с украинским обществом. С 24 февраля многие украинские компании присоединились к волонтерскому движению, чтобы поддержать наших воинов на передовой и вынужденных переселенцев из районов активных боевых действий.

Компания "Эпицентр К" поддержала инициативу Первой леди страны Елены Зеленской и фандрейзинговой платформы UNITED24 по сбору средств на автомобили скорой помощи. "Эпицентр" перечислил 36 млн грн через благотворительную платформу UNITED24 на счет Министерства здравоохранения, которое закупит 10 машин скорой помощи класса С для украинских медиков. Комплектация и оборудование этих авто позволяют оказывать экстренную неотложную помощь в сложных случаях. Кроме того, в торговой сети начали масштабную акцию по закупке 55 реанимобилей и бронемашин для эвакуации раненых из зоны боевых действий. По словам СЕО "Эпицентр К" Петра Михайлишина, медики находясь на передовой, спасая жизнь воинов и гражданского населения, имеют важную мечту – бронескорые и реанимобили в достаточном количестве.

С первых дней полномасштабной войны компания "Эпицентр К" держит экономический и гуманитарный фронты. За шесть месяцев войны компания уплатила более 3 млрд грн бюджетных налогов, сумма нашей помощи стране и ВСУ составила более 300 млн грн. Наши торговые центры приняли сотни беженцев и проработали миллионы килограммов гуманитарной помощи. Петр Михайлишин СЕО "Эпицентр К"

В рамках благотворительной инициативы "Ангеленка добрых дел", "Эпицентр" также оказал помощь Киевскому городскому центру социальной поддержки детей и семей. Заведение расположено в Ворзеле, и возобновило свою работу после оккупации. Центр рассчитан на 60 детей от 1 месяца до 12 лет. В заведении функционирует 2 отделения - для немедленного устройства детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, и отделения "Малый групповой домик" для постоянного проживания детей.

Кроме этого в первые недели войны заработали три гуманитарных хаба Эпицентра. Так, начатый группой компаний "Эпицентр" гуманитарный штаб Киева за все время работы обработал уже более 6,3 млн. кг помощи для военных, территориальной обороны и мирных жителей.

В Центральной части Украины Эпицентр по просьбе местных властей создал хаб, который с середины марта круглосуточно принимает беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и других горячих точек. За весь период здесь зарегистрирована и оказана первая помощь около 200 тысяч переселенцев.

С 24 февраля СЕО, владельцы и менеджмент компании АНЦ в усиленном режиме присоединились к волонтерскому движению. "Работаем ради победы на всех уровнях: помогаем ВСУ, ТрО и приобщаемся к помощи мирному населению", - говорят в компании.

В первые дни войны АНЦ направил 13,2 млн грн на нужды армии и закупку турникетов бойцам ВСУ. Чтобы поддержать своих сотрудников, присоединившихся к ВСУ, компания запустила проект по обеспечению их медикаментами и амуницией. На сегодняшний день на передовую уже отправлены лекарства и амуниция на сумму 1,8 млн гривен.

Сегодня большинство бизнесов, присоединившихся к волонтерскому движению, демонстрируют чрезвычайное единство и это уже большая победа. Нас объединили общие ценности и цель жить в свободной и независимой Украине. Не останавливаемся, потому что верим, что только вместе мы – сильные! Николай Щербина СЕО аптечного холдинга АНЦ

Чтобы помочь внутренним переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, АНЦ с благотворительным фондом "ДоброLife" оказывает гуманитарную помощь в своих аптеках. За время войны более 2 тысяч семей получили продуктовые наборы в аптеках АНЦ города Запорожья. При этом компания перечислила 700 тыс. гривен бонусов на покупку лекарств и товаров для здоровья, чтобы поддержать своих клиентов из Мариуполя, Херсона и других оккупированных городов.

Бизнес, на мой взгляд, должен быть полноценным гражданином страны. В мирной жизни – это качество продукции и сервисов, уплата налогов, социальное обеспечение работников, поддержка общества. Во время войны нужно вносить вклад в общую победу над агрессором. Владимир Костюк Исполнительный директор компании "Фармак"

Компания "Фармак" и благотворительный фонд Родины Жебривских занимаются социальными проектами уже более 10 лет. Традиционно это были инициативы, связанные с системой здравоохранения, поскольку это ключевая экспертиза компании. Дополнительные (но не менее важные) направления: образование, экология, поддержка культурного наследия Украины.

С декабря 2021 года Фонд семьи Жебривских выделил в поддержку ВСУ и сектору здравоохранения уже более 30 млн грн. Это лекарство, индивидуальное защитное снаряжение, дроны, автотранспорт. Наши сотрудники готовили еду для ТРО, развозили лекарства пожилым людям, сдавали кровь, а недавно перечислили из своих зарплат 2 млн грн на закупку дронов через наш Фонд. Сейчас каждый украинец, каждая компания отдает себе отчет, что только вместе мы придем к победе.

Приведенные выше примеры, к счастью, лишь капля в океане сплоченности и взаимопомощи, которыми сейчас живет вся Украина.