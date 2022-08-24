Непереможні поки єдині. Як небайдужість та вміння гуртуватися у важкі часи допомагає Україні перемагати

Війна об'єднала наше суспільство. В той час як ЗСУ захищає Україну від ворога тисячі українців долучилися до волонтерського руху, допомагаючи захисникам на передовій та внутрішнім переселенцям. Водночас бізнес, що був небайдужим до проблем суспільства і в мирний час також активно долучився до волонтерського руху.

Волонтерський рух у своїй сучасній формі зародився в Україні в часи Революції гідності, хоча волонтерство як явище існувало в Україні й раніше. Взимку 2013-2014 одна частина українців їхала з різних регіонів на головну площу столиці, щоб відстояти своє бачення майбутнього України, в той час, як інші громадяни висилали на Майдан продукти, теплі речі, засоби захисту та все те що мало б допомогти протестувальникам вистояти під час зимових холодів.

Після втечі Януковича, анексії Криму та початку гібридної війни на Донбасі, кількість охочих допомогти своїй країні та масштаби цієї допомоги лише зросли. Слабкість державних інституцій, розвалена армія разом з загрозою зникнення України змусили багатьох свідомих громадян взяти ситуацію у власні руки. Тож частина свідомих українців поповнила склад добровольчих батальйонів, а інша частина, власне волонтери, взяла на себе забезпечення фронту всім необхідним - від тепловізорів та бронежилетів, до теплих шкарпеток та раціонів. Крім того, волонтери допомагали переселенцям з окупованих територій в пошуках житла, роботи, а також надавали допомогу їжею та речами першої необхідності.

Водночас з 2014 сформувалася і тісна комунікація волонтерів та держави. Волонтерів почали запрошувати на наради до профільних міністерств, а згодом лідери волонтерських рухів і самі зайняли посади у владних Кабінетах. Як приклад, Роман Сініцин, котрий в 2014 створив волонтерське об’єднання "Народний тил", а вже в 2016 очолив атестаційну комісію МВС, Георгій Тука, котрий на початку гібридного протистояння з Росією керував волонтерською групою "Народний Тил", а невдовзі після цього очолив Луганщину, або ж теперішній голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, котрий в 2014 році сформував ініціативу “Народний проект”, котра допомагала військовим у зоні АТО.

Повномасштабне російське вторгнення лише масштабувало волонтерський рух - після 24 лютого мало хто залишився осторонь війни. До волонтерських рухів, що були сформовані ще в 2014 році долучилися нові команди волонтерів, а сам масштаб підтримки волонтерів суспільством лише зріс. Так, варто згадати ініціативу Сергія Притули "Народний Байрактар", що стартувала 22 червня. Метою проекту було за 7 днів назбирати 500 млн гривень для покупки трьох безпілотників Bayraktar TB2, однак в результаті вдалося за два дні (!) зібрати 200 млн гривень. Це так вразило компанію-виробника безпілотників Baykar, що вона вирішила передати ці безпілотники безплатно.

Загалом українці разом з українськими компаніями зібрали 600 млн грн на закупівлю безпілотників , але оскільки виробник надасть їх Україні безкоштовно, заощаджені гроші волонтери витратили на покупку спутника ICEYE для потреб оборони країни. Українці вкотре довели, що гуртом можуть взяти будь-яку висоту!

Бізнес також демонструє солідарність с українським суспільством. З 24 лютого багато українських компаній долучилися до волонтерського руху, щоб підтримати наших воїнів на передовій та вимушених переселенців з районів активних бойових дій.

Компанія "Епіцентр К" підтримала ініціативу Першої леді країни Олени Зеленської та фандрейзингової платформи UNITED24 по збору коштів на автомобілі швидкої допомоги. "Епіцентр" перерахував 36 млн грн через благодійну платформу UNITED24 на рахунок Міністерства охорони здоровʼя, яке закупить 10 машин швидкої допомоги класу С для українських медиків. Комплектація й обладнання цих авто дозволяють надавати екстрену невідкладну допомогу в найскладніших випадках. Окрім того, в торговій мережі розпочали масштабну акцію для закупівлі 55 реанімобілів і бронемашин для евакуації поранених із зони бойових дій. За словами СЕО "Епіцентр К" Петра Михайлишина, медики перебуваючи на передовій, рятуючи життя воїнів та цивільного населення, мають важливу мрію – бронешвидкі та реанімобілі у достатній кількості.

З перших днів повномасштабної війни компанія "Епіцентр К" тримає економічний та гуманітарний фронти. За шість місяців війни компанія сплатила понад 3 млрд грн бюджетних податків, сума нашої допомоги країні та ЗСУ становила понад 300 млн грн. Наші торгові центри прийняли сотні біженців та пропрацювали мільйони кілограмів гуманітарної допомоги. Петро Михайлишин СЕО "Епіцентр К"

В рамках благодійної ініціативи "Ангелятка добрих справ", "Епіцентр" також надав допомогу Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей. Заклад розташований у Ворзелі, і відновив свою роботу після окупації. Центр розрахований на 60 дітей віком від 1 місяця до 12 років. В закладі функціонує 2 відділення — для негайного влаштування діток, які потрапили в складні життєві обставини, та відділення "Малий груповий будиночок" для постійного проживання дітей.

Крім цього в перші тижні війни запрацювали три гуманітарні хаби Епіцентра. Так, започаткований групою компаній "Епіцентр" гуманітарний штаб Києва за весь час роботи опрацював вже понад 6,3 млн кг допомоги для військових, територіальної оборони та мирних мешканців.

У Центральній частині України Епіцентр на прохання місцевої влади створив хаб, який із середини березня цілодобово приймає біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя та інших гарячих точок. За весь період тут зареєстровано та надано першу допомогу близько 200 тисячам переселенців.

З 24-го лютого СЕО, власники та менеджмент компанії АНЦ у посиленому режимі долучились до волонтерського руху. "Працюємо задля перемоги на всіх рівнях: допомагаємо ЗСУ, ТрО та долучаємось до допомоги мирному населенню", — говорять в компанії.

В перші дні війни АНЦ направив 13,2 млн грн на потреби армії та закупку турнікетів бійцям ЗСУ. Щоб підтримати своїх працівників, котрі долучились до лав ЗСУ компанія запустила проєкт по забезпеченню їх медикаментами та амуніцією. На сьогодні на передову вже відправлено ліки та амуніцію на суму 1,8 млн гривень.

Сьогодні більшість бізнесів, що приєднались до волонтерського руху демонструють надзвичайну єдність і це вже велика перемога. Нас об‘єднали спільні цінності та мета — жити у вільній і незалежній України. Не зупиняємось, бо віримо, що тільки разом ми - сильні! Микола Щербина СЕО аптечного холдингу АНЦ

Щоб допомогти внутрішнім переселенцям, котрі вимушено покинули свої домівки через війну, АНЦ з благодійним фондом "ДоброLife" надає гуманітарну допомогу у своїх аптеках. За час війни більш ніж 2 тисячі родин отримали продуктові набори в аптеках АНЦ міста Запоріжжя. Разом з цим компанія перерахувала 700 тис. гривень бонусів на купівлю ліків та товарів для здоров'я, щоб підтримати своїх клієнтів з Маріуполя, Херсона та інших окупованих міст.

Бізнес, на мою думку, має бути повноцінним громадянином країни. В мирне життя – це якість продукції та сервісів, сплата податків, соціальне забезпечення працівників, підтримка громади. Під час війни треба робити внесок у спільну перемогу над агресором. Володимир Костюк Виконавчий директор компанії "Фармак"

Компанія "Фармак" і благодійний фонд Родини Жебрівських займаються соціальними проектами вже понад 10 років. Традиційно це були ініціативи, пов’язані із системою охорони здоров’я оскільки це ключова експертиза компанії. Додаткові (але не менш важливі) напрями: освіта, екологія, підтримка культурної спадщини України.

З грудня 2021 року Фонд родини Жебрівських виділив на підтримку ЗСУ та сектору охорони здоров’я вже понад 30 млн грн. Це ліки, індивідуальне захисне спорядження, дрони, автотранспорт. Наші співробітники готували їжу для ТРО, розвозили ліки літнім людям, здавали кров, а нещодавно перерахували зі своїх заробітних плат 2 млн грн на закупівлю дронів через наш Фонд. Зараз кожен українець, кожна компанія усвідомлює, що тільки разом ми прийдемо до перемоги.

Наведені вище приклади, на щастя — лише крапля в океані згуртованості та взаємодопомоги, якими зараз живе вся Україна.