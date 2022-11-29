"Несмотря на все преграды, на всех врагов - мы продолжаем нашу работу" - Павелко показал, что находится в УАФ

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Президент УАФ Андрей Павелко, к которому сегодня суд применил меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 9,8 млн находится сейчас на рабочем месте. Проводит совещания с вице-президентами УАФ, в частности, по вопросам подготовки заявки Украины на ЧМ-2030. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"ВСУ продолжает отражать атаки кафиров на передовой, а команда УАФ дает бой на футбольном фронте. После успешной изоляции российских команд на международной арене, чего мы добились совместно с УЕФА и ФИФА весной этого года, мы двигаемся к воплощению следующей цели - компенсации убытков, которых нанес нашему футболу российский агрессор, как только в Доме футбола вместе с первыми вице-президентами УАФ Алексеем Михайличенко, Анатолием Демяненко, Аланом Плиевым и Вадимом Костюченко обсудили вопросы рассмотрения соответствующего иска УАФ в ЕСПЧ Верим в успех этого дела!

Не менее важный вопрос – подготовка заявки на проведение совместно с Испанией и Португалией ЧМ-2030. Продолжаем активное взаимодействие в этом направлении с нашими испанскими и португальскими коллегами. Несмотря на многочисленные препятствия, которые нам создают внешний враг и их местные муртады, мы обязательно добьемся успеха в обоих этих проектах! Потому что верим в ВСУ и победу Украины! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!", - написал Андрей Павелко.

Напомним, что адвокаты УАФ заявили о намерении обжаловать примененную к Павелку меру пресечения. Впоследствии также стало известно о том, что определенный судом залог при президенте Ассоциации внесен.

Идентичный залог внесен был и за генсека УАФ Юрия Записоцкого.

Оба накануне получили подозрения в производстве относительно строительства завода по производству искусственной травы. Однако это дело ранее было уже расследовано, и САП тогда заявил об отсутствии в нем доказательств вины Павелко.

"Реанимацию" этого старого дела и фальсификацию в нем материалов, о чем заявляли адвокаты УАФ, связывают с пророссийскими политиками.