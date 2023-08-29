Невыносимая жара: в 11 областных центрах Украины зафиксировали температурные рекорды

Во многих областях Украины вчера, 28 августа, дневные температурные максимумы побили свои предыдущие рекордные значения. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Отмечается, что это связано с влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. По данным метеорологических станций, превышение составляло 1-5° по Цельсию.

Рекорды зафиксированы в следующих городах:

Киев – 35,7 °С;

Львов – 33,0°С;

Одесса – 34,8°С;

Чернигов – 34,6°С;

Ровно – 33,1 °С;

Житомир – 36,3°С;

Тернополь – 34,4°С;

Хмельницкий – 35,0°С;

Винница – 37,4°С;

Кропивницкий – 36,6°С;

Николаев – 38,5°С.

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Как отметили в Укргидрометцентре, 29 августа температура воздуха также будет близка к абсолютным максимумам в этот день.

Однако со следующего дня синоптическая ситуация будет меняться, начиная с западных областей. Температура будет постепенно снижаться, холодный атмосферный фронт обусловит долгожданные дожди, но иногда в сопровождении опасных явлений: ливневых дождей, града и шквалистого ветра.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "РБК-Украина" уточнила, что 30-31 августа атмосферный фронт пройдет в западных областях Украины, а по остальной территории – 1-2 сентября. При этом на востоке и северо-востоке будет мало изменений.

И прохладный воздух зайдет на 2-3 дня, а потом можно снова ждать повышения температуры, хотя и не до таких критических значений, как сейчас. Ожидается, что в большинстве областей будет около 30°С, на юге и востоке – 35-36°С. Повышение температуры ожидается 4-7 сентября.

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