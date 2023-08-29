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Нестерпна спека: в 11 обласних центрах України зафіксували температурні рекорди
У багатьох областях України вчора, 28 серпня, денні температурні максимуми побили свої попередні рекордні значення. Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
Зазначається, що це повʼязано з впливом тропічних повітряних мас африканського походження. За даними метеорологічних станцій, перевищення становили 1-5° за Цельсієм.
Рекорди зафіксовано в таких містах:
- Київ – 35,7 °С;
- Львів – 33,0°С;
- Одеса – 34,8°С;
- Чернігів - 34,6°С;
- Рівне – 33,1 °С;
- Житомир – 36,3°С;
- Тернопіль – 34,4°С;
- Хмельницький – 35,0°С;
- Вінниця – 37,4°С;
- Кропивницький – 36,6°С;
- Миколаїв – 38,5°С.
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Як зазначили в Укргідрометцентрі, 29 серпня температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Однак із наступного дня синоптична ситуація змінюватиметься, починаючи з західних областей. Температура поступово знижуватиметься, холодний атмосферний фронт зумовить довгоочікувані дощі, але подекуди у супроводі небезпечних явищ: зливових дощів, граду та шквалистого вітру.
Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі "РБК-Україна" уточнила, що 30-31 серпня атмосферний фронт пройде в західних областях України, а рештою території – 1-2 вересня. При цьому на сході та північному сході буде мало змін.
І прохолодне повітря зайде на 2-3 дні, а потім можна знову чекати на підвищення температури, хоча і не до таких критичних значень, як зараз. Очікується, що в більшості областей буде близько 30°С, на півдні та сході – 35-36°С. Підвищення температури очікується 4-7 вересня.
Джерело фото: ua.depositphotos.com