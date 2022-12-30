NOVUS работает, когда вокруг темно: список работающих магазинов

Литовская сеть супермаркетов NOVUS продолжает активную работу по стабилизации работы магазинов, в том числе обеспечивает генераторами маркеты и склады.

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По состоянию на конец декабря уже 35 магазинов работают от генератора, из них 27 магазинов NOVUS в разных районах столицы, Киевской области, а также в Ровно. И 8 компактных магазинов Мі Маркет, расположенных вблизи жилых домов. В январе 2023 г. сеть установит еще 12 генераторов. Таким образом, количество бесперебойно работающих магазинов увеличится до 46, что составит около 50% от общего количества магазинов NOVUS в Украине.

Найти работающий NOVUS онлайн

Новус в режиме реального времени обновляет информацию на сайте о работающих магазинах. Также регулярно добавляет новые точки с генераторами, чтобы каждый смог найти "пункт несокрушимости NOVUS" рядом. Там можно зарядить гаджет, согреться самому и разогреть свою еду. По этой ссылке можно проверить статус работы магазинов NOVUS онлайн и найти ближайший: https://novus.ua/robotamagazyniv

Продуктам быть. Свежесть товаров и онлайн-заказ

Кроме магазинов, сеть снабдила генераторами сердце компании – склады. Ведь, прежде всего, важно хранить продукцию свежей. Магазины, где готовят продукцию собственного производства, также стабильно функционируют, а значит даже при длительных отключениях света люди смогут иметь доступ к свежеизготовленным продуктам.

Дарксторы, где формируют онлайн-заказ, также работают независимо от электроснабжения, более того, там установлены Starlink, позволяющие быстро принимать и обрабатывать заказы на доставку. Курьеры доставляют необходимую продукцию к дверям.

Дополнительные опции

Снять наличные деньги на кассе — до 6000 грн на одну покупку. Арендовать пауэрбанк. Для этого: найдите специальную зарядную станцию в инфоцентре или кафе NOVUS, просканируйте QR-код и загрузите приложение, возьмите пауэрбанк. Затем поверните его в любой точке, где есть станции пауэрбенков FastEnergy.



Магазины с генераторами на 30.12

NOVUS (установлено и подключено 27):

г. Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г

г. Киев, ул. Правды, 47 ТРЦ Retroville

г. Киев, ул. Р.Шухевича, 2т ТРЦ Skymall

г. Киев, Керченская площадь, 7

г. Киев, ул. Червоной калины, 85б

г. Киев, ул. Дружбы народов, 16-А

г. Киев, Ивана Павла II, 5

г. Киев, ул. Броварской, 17

г. Киев, ул. Победы, 134/1 ТЦ Xitmall

г. Киев, ул. Конева, 12

г. Киев, ул. Академика Палладина, 7а

г. Киев, Кольцевая дорога, 12

г. Киев, ул. Гришко, 3

г. Киев, ул. Григоренко, 18

г. Киев, ул. Княжеский затон 4/4

г. Киев, ул. Беляшевского, 10

с. Петропавловская Борщаговка, ул. Соборная, 2

с. Новые Петровцы, ул. Героев майдана, 1

с. Софиевская Борщаговка, ул.Соборная,120

г. Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д

г. Ирпень, ул.Центральная, 2

г. Ирпень, ул. Пушкинская, 25В

г. Ирпень, ул. Украинская, 83б

г. Вишневое, ул. Святошинская, 28

г. Вишневое, ул. Стуса, 26

с. Крюковщина, ул. Одесская, 20

г.Ровно, ул.Гагарина,26

Мі-маркет с генераторами (установлены и подключены 8):

г. Киев, Мартовская улица, 12

г. Киев, Заболотного Академика улица, 1-а

г. Киев, Закревского улица, 101-г

г. Киев, Ивасюка Владимира (Героев Сталинграда) проспект, 26-а

г. Киев, Каховская улица, 62-а

г. Киев, Соборности проспект, 17

г. Киев, Старонаводницкая улица, 13

с. Софиевская Борщаговка, ул. Счастливая, 52