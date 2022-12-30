NOVUS працює, коли довкола темно: список працюючих магазинів

Литовська мережа супермаркетів NOVUS продовжує активну роботу задля стабілізації роботи магазинів, зокрема забезпечує генераторами маркети й склади.

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Так, станом на кінець грудня вже 35 магазинів працюють від генератора, з них 27 магазинів NOVUS у різних районах столиці, Київській області, а також в Рівному. Та 8 компактних магазинів Мі Маркет, що розташовані поблизу житлових будинків. У січні 2023 мережа встановить ще 12 генераторів. Отже, кількість безперебійно працюючих магазинів збільшиться до 46, що становитиме майже 50% від загальної кількості магазинів NOVUS в Україні.

Знайти працюючий NOVUS онлайн

Новус в режимі реального часу оновлює інформацію на сайті щодо працюючих магазинів. Також регулярно додає нові точки з генераторами, аби кожен зміг знайти "пункт незламності NOVUS" поруч. Там можна підзарядити гаджет, зігрітись самому та розігріти свою їжу. За цим посиланням можна перевірити статус роботи магазинів NOVUS онлайн та знайти найближчий: https://novus.ua/robotamagazyniv

Продуктам бути. Свіжість товарів та онлайн-замовлення

Окрім магазинів, мережа забезпечила генераторами серце компанії – склади. Адже насамперед важливо зберігати продукцію свіжою. Магазини, де готують продукцію власного виробництва також стабільно функціонують, а отже навіть при тривалих відключеннях світла люди зможуть мати доступ до свіжовиготовлених продуктів.

Даркстори, де формують онлайн-замовлення, також працюють незалежно від електропостачання, ба більше, там встановлені Starlink, що дозволяють швидко приймати та обробляти замовлення на доставку. Кур’єри доставляють необхідну продукцію до дверей.

Додаткові опції

Зняти готівку на касі — до 6000 грн на одну покупку. Орендувати пауербанк. Для цього: знайдіть спеціальну зарядну станцію в інфоцентрі або кафе NOVUS, проскануйте QR-код і завантажте застосунок, візьміть пауербанк. А потім поверніть його в будь-якій точці, де є станції пауербенків FastEnergy.



Магазини з генераторами на 30.12

NOVUS (встановлені та підключені 27):

м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г

м. Київ, просп. Правди, 47 ТРЦ Retroville

м. Київ, просп. Р.Шухевича, 2т ТРЦ Skymall

м. Київ, Керченська площа, 7

м. Київ, просп. Червоної калини, 85б

м. Київ, просп. Дружби народів, 16-А

м. Київ, Івана Павла ІІ, 5

м. Київ, просп. Броварський, 17

м. Київ, просп. Перемоги, 134/1 ТЦ Xitmall

м. Київ, вул. Конєва, 12

м. Київ, просп. Академіка Палладіна, 7а

м. Київ, Кільцева дорога, 12

м. Київ, вул. Гришка, 3

м. Київ, просп. П. Григоренко, 18

м. Київ, вул. Княжий затон 4/4

м. Київ, вул. Біляшевського, 10

с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2

с. Нові Петрівці, вул. Героїв майдану, 1

с. Софіївська Борщагівка, вул.Соборна,120

м. Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д

м. Ірпінь, вул.Центральна, 2

м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 25В

м. Ірпінь, вул. Українська, 83б

м. Вишневе, вул. Святошинська, 28

м. Вишневе, вул. Стуса, 26

с. Крюківщина, вул. Одеська, 20

м.Рівне, вул.Гагаріна,26

Мі-Маркет з генераторами (встановлені та підключені 8):

м. Київ, Березнева вулиця, 12

м. Київ, Заболотного Академіка вулиця, 1-а

м. Київ, Закревського вулиця, 101-г

м. Київ, Івасюка Володимира (Героїв Сталінграду) проспект, 26-а

м. Київ, Каховська вулиця, 62-а

м. Київ, Соборності проспект, 17

м. Київ, Старонаводницька вулиця, 13

с. Софіївська Борщагівка, вул. Щаслива, 52