Оккупанты ударили по Днепропетровщине из "Градов" и артиллерии. Есть погибшие

В воскресенье днем, 18 сентября, российские захватчики четырежды ударили по трем общинам района – Покровской, Красногригоревской и Никопольской, сообщил председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина получили ранения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района... Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов. В общинах есть разрушения. Их масштабы уточняются. На месте работают спасатели и полиция", - написал он.

Напомним, в этот же день в селе Стрелеча Харьковской области 18 сентября военные армии РФ открыли огонь по медикам, которые в этот момент пытались вывезти пациентов психиатрической больницы в более безопасные места.

"Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении – более 600", – рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В момент эвакуации враг открыл огонь. В результате атаки погибли 4 медицинских работника, 2 пациента получили ранения.

Также в селе Стрелеча в ночь на 18 сентября оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли две женщины. Стрелки находятся на границе с Россией, там расположена Харьковская областная психбольница.