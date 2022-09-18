Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "Градів" і артилерії. Є загиблі

В неділю вдень, 18 вересня, російські загарбники чотири рази вдарили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені.

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"Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району... Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів. У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", – написав він.

Нагадаємо, цього ж дня селі Стрілеча Харківської області 18 вересня військові армії РФ відкрили вогонь по медикам, які в цей момент намагалися вивезти пацієнтів психіатричної лікарні до більш безпечних місць.

"Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600", – розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В момент евакуації ворог відкрив вогонь. В результаті атаки загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів дістали поранення.

Також в селі Стрілеча в ніч на 18 вересня окупанти влучили з танка по цивільному авто, загинули дві жінки. Стрілеча знаходяться на кордоні з Росією, там розташована Харківська обласна психіатрична лікарня.