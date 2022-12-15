Папа Римский призвал скромно отпраздновать Рождество, а все деньги отдать украинцам

Папа Римский Франциск призвал верующих тратить меньше на празднование Рождества и подарки в этом году, а сэкономленные деньги отправить на помощь украинцам, чтобы помочь им пережить голод и холод зимы.

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Об этом пишет Reuters.

Папа Римский, обращающийся с призывами о мире в Украине почти на каждом публичном мероприятии с тех пор, как Россия вторглась в страну в феврале, обратился с негласной просьбой в конце своей еженедельной всеобщей аудиенции.

"Братья и сестры, говорю вам, в Украине так много страданий, так много, так много", - сказал он, добавив, что хочет привлечь внимание к конкретным проблемам, которые украинцы будут иметь в ближайшие месяцы.

"Красиво праздновать Рождество, но давайте снизим уровень рождественских расходов. Давайте иметь более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправить то, что мы экономим, украинскому народу, который в этом нуждается", – сказал он, вызвав аплодисменты в зале от присутствующих.

"Они так сильно страдают, они голодают, чувствуют холод, и многие умирают, потому что не хватает врачей и медсестер", - сказал Франциск.

Он подчеркнул, что миллионам мирных жителей, переживающих самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, приходится бороться с отключениями электроэнергии, тепла и воды, вызванными российскими атаками на инфраструктуру в условиях минусовых температур.

"Не будем забывать. Рождество - да. В мире с Господом - да. Но с украинцами в сердце. Сделаем для них этот конкретный жест", - сказал Папа Римский.

Ранее Франциск заявил, что поставлять Украине оружие, которым оно защищается от российской агрессии и защищает свою территориальную целостность и свободу, морально законно.