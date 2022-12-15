Папа Римський закликав скромно відсвяткувати Різдво, а всі гроші віддати українцям

Папа Римський Франциск закликав віруючих витрачати менше на святкування Різдва та подарунки цього року, а заощаджені гроші відправити на допомогу українцям, щоб допомогти їм пережити голод і холод зими.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Папа Римський, який звертається із закликами про мир в Україні майже на кожному публічному заході відтоді, як Росія вторглася до країни в лютому, звернувся з негласним проханням наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції.

"Брати і сестри, кажу вам, в Україні так багато страждань, так багато, так багато", - сказав він, додавши, що хоче привернути увагу до конкретних проблем, які українці будуть мати в найближчі місяці.

"Красиво святкувати Різдво, але давайте знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте мати більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправити те, що ми заощаджуємо, українському народу, який цього потребує", – сказав він, викликавши оплески в залі від присутніх.

"Вони так сильно страждають, вони голодують, відчувають холод, і багато хто помирає, тому що не вистачає лікарів і медсестер", - сказав Франциск.

Він наголосив, що мільйонам мирних жителів, які переживають найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, доводиться боротися з відключеннями електроенергії, тепла та води , спричиненими російськими атаками на інфраструктуру в умовах мінусових температур.

"Не забуваймо. Різдво - так. У мирі з Господом - так. Але з українцями в серці. Зробимо для них цей конкретний жест", - сказав Папа Римський.

Раніше Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.