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Папа Римський закликав скромно відсвяткувати Різдво, а всі гроші віддати українцям
Папа Римський Франциск закликав віруючих витрачати менше на святкування Різдва та подарунки цього року, а заощаджені гроші відправити на допомогу українцям, щоб допомогти їм пережити голод і холод зими.
Про це пише Reuters.
Папа Римський, який звертається із закликами про мир в Україні майже на кожному публічному заході відтоді, як Росія вторглася до країни в лютому, звернувся з негласним проханням наприкінці своєї щотижневої загальної аудієнції.
"Брати і сестри, кажу вам, в Україні так багато страждань, так багато, так багато", - сказав він, додавши, що хоче привернути увагу до конкретних проблем, які українці будуть мати в найближчі місяці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Красиво святкувати Різдво, але давайте знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте мати більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправити те, що ми заощаджуємо, українському народу, який цього потребує", – сказав він, викликавши оплески в залі від присутніх.
"Вони так сильно страждають, вони голодують, відчувають холод, і багато хто помирає, тому що не вистачає лікарів і медсестер", - сказав Франциск.
Він наголосив, що мільйонам мирних жителів, які переживають найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, доводиться боротися з відключеннями електроенергії, тепла та води , спричиненими російськими атаками на інфраструктуру в умовах мінусових температур.
"Не забуваймо. Різдво - так. У мирі з Господом - так. Але з українцями в серці. Зробимо для них цей конкретний жест", - сказав Папа Римський.
Раніше Франциск заявив, що постачати Україні зброю, якою вона захищається від російської агресії та боронить свою територіальну цілісність і свободу, є морально законним.