Паводок в Киеве: уровень воды упал на 21 сантиметр

12 мая уровень воды в реке Днепр возле киевского моста "Метро" составляет 9259 см по Балтийской системе высот. Это означает, что за прошедшие сутки, уровень половодья в пределах столицы упал на 21 см.

Уровень опасности гидрологических явлений остается – I (желтый), сообщает Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

Аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы, но все еще наблюдаться подтопление поймы на 15-20 см.

Под слоем воды остаются острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое. Также вода не сошла с частных участков в районе Осокорков.

В КМВА отметили, что промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления.

Напомним, 11 мая в Киеве уровень воды в Днепре повысился на 10 см, но это не представляло никакой угрозы, поскольку уровень воды был на 30 см меньше максимальных показателей, которые были в середине апреля.