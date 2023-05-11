Половодье в Киеве: уровень воды повысился, но опасности нет

11 мая в Киеве уровень воды в Днепре повысился на 10 см. Это не представляет никакой угрозы, поскольку нынешний уровень воды на 30 см меньше максимальных показателей, которые были в середине апреля.

По состоянию на 10:00 уровень воды у столичного моста "Метро" составляет 9280 см по Балтийской системе высот. До критического показателя для столицы еще около 1,5 м отметили в Киевской городской военной администрации.

В настоящее время аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

Речные заводи остаются затопленными на 30 см. Также подтоплены пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", - сообщил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в нескольких областях. Сезонное поднятие воды зафиксировали не только в Днепре, но и в других реках. В "Укргидроэнерго" отмечали, что пик паводка уже прошел.