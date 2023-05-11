Водопілля у Києві: рівень води підвищився, але небезпеки немає

11 травня в Києві рівень води у Дніпрі підвищився на 10 см. Це не становить жодної загрози, оскільки теперішній рівень води на 30 см менший за максимальні показники, які були в середині квітня.

Станом на 10:00 рівень води біля столичного моста "Метро" становить 9 280 см за Балтійською системою висот. До критичного показника для столиці ще близько 1,5 м, зазначили у Київській міській військовій адміністрації.

Наразі аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

Річкові заплави залишаються затопленими на 30 см. Також підтоплені заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в кількох областях. Сезонне підняття води зафіксували не лише в Дніпрі, але й в інших річках. В "Укргідроенерго" зазначали, що пік паводку вже минув.