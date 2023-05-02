У 8 областях сезонне підняття води, в Києві аварійних підтоплень немає

Гідрометеорологічний центр спостерігає сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє ДСНС.

Залишаються підтопленими 455 дворогосподарств (Чернігівська область – 204, Черкаська – 104, Дніпропетровська – 80, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25 та Київська – 7 ) та 103 будинки (Дніпропетровська – 40, Черкаська – 36, Кіровоградська – 25, Чернігівська – 2).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 15 тис. 296 га сільськогосподарських угідь, порушено транспортне сполучення до 27 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділами ДСНС перевезено 81 особу (з початку робіт – 4647).

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, станом 9:30 2 травня рівень води в Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 297 см, температура води +13 градусів. В порівняні з минулим днем рівень водопілля підвищився на 1 см.

Спостерігається стабілізація рівня води без суттєвих підйомів. Прогноз динаміки рівня весняного водопілля на Дніпрі в межах м. Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий), утримується затоплення заплави шаром близько 45-47 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Нагадаємо, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік паводку в Україні минув, а очікувана друга хвиля буде слабшою і не призведе до такого підтоплення, яке було.