В 8 областях сезонное поднятие воды, в Киеве аварийных подтоплений нет

Гидрометеорологический центр наблюдает сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Остаются подтопленными 455 дворохозяйств (Черниговская область - 204, Черкасская - 104, Днепропетровская - 80, Полтавская - 35, Кировоградская - 25 и Киевская - 7) и 103 дома (Днепропетровская - 40, Черкасская - 36, Кировоградская – 25, Черниговская – 2) .

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 15 тыс. 296 га сельскохозяйственных угодий, нарушено транспортное сообщение в 27 населенных пунктов Черниговской области.

Всего за сутки подразделениями ГСЧС перевезен 81 человек (с начала работ – 4647).

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, по состоянию на 9:30 2 мая уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" составляет 9 297 см, температура воды +13 градусов. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился на 1 см.

Наблюдается стабилизация уровня воды без существенных подъемов. Прогноз динамики уровня весеннего половодья на Днепре в пределах г. Киева зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый), удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе.

Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик паводка в Украине прошел, а ожидаемая вторая волна будет слабее и не приведет к такому подтоплению.