Паводок у Києві: рівень води впав на 21 сантиметр

12 травня рівень води в річці Дніпро біля києвського мосту “Метро” складає 9 259 см за Балтійською системою висот. Це означає, що протягом минулої доби, рівень водопілля в межах столиці впав на 21 см.

Наразі рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий), повідомляє Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Аварійних підтоплень в Києві не зафіксовано, але все ще спостерігатися підтоплення заплави на 15-20 см.

Під шаром води залишаються острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате. Також вода не зійшла з приватних дялянок в районі Осокорків.

В КМВА зазначили, що промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, 11 травня в Києві рівень води у Дніпрі підвищився на 10 см, але це не становило жодної загрози, оскільки рівень води був на 30 см менший за максимальні показники, які були в середині квітня.