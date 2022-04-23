Подать заявление о пропавших без вести теперь можно по номеру горячей линии, — Нацполиция

В Национальной полиции Украины расширили функционал горячей линии и разъяснили, как действовать и куда обращаться, если вам неизвестно местонахождение близких.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших. Теперь по номеру 089 420 18 67 также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", — отмечает Игорь Клименко.

Итак, если вам неизвестно местонахождение близких, сообщите об этом Национальной полиции, выбрав удобный для вас формат связи:

позвонить по горячей линии 089 420 18 67

089 420 18 67 отправить письмо на электронную почту [email protected]

воспользоваться чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:

анкетные данные, число, месяц и год рождения;

дата и место исчезновения личности;

особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т. п.);

и т. п.); вещи, которые могла бы иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т. п.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67", — говорится в сообщении.

В целом, по данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

Отметим, миллионы украинцев из-за войны стали беженцами, а самые крупные города страны превратились в зону активных боевых действий. В сложившейся ситуации множество семей оказались разделенными, люди часто теряют связь со своими ближайшими родственниками. Поэтому коллектив журналистов и сотрудников СМИ выдвинул инициативу по созданию проекта по поиску пропавших людей "Найди близких".