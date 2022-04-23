Подати заяву про зниклих безвісти тепер можна за номером гарячої лінії, — Нацполіція

У Національній поліції України розширили функціонал гарячої лінії та роз'яснили, як діяти та куди звертатися, якщо вам невідоме місцезнаходження близьких.

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Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми розширюємо функціонал гарячої лінії для родичів загиблих. Тепер за номером 089 420 18 67 також можна подати заяву про безвісти зниклих осіб", - Зазначає Ігор Клименко.

Отже, якщо вам невідоме місцезнаходження близьких, повідомте про це Національну поліцію, обравши зручний для вас формат зв'язку:

зателефонувати за гарячою лінією 089 420 18 67

089 420 18 67 надіслати листа на електронну пошту [email protected]

скористатися чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Для ефективного пошуку необхідно надати найповніші відомості про особистість:

анкетні дані, число, місяць та рік народження;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг і т.п.);

і т.п.); речі, які б могла мати з собою (мобільний телефон, документи, прикраси і т.п.).

"На жаль, зараз у спеціалізованих установах знаходяться неопізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їх імена та дати можливість близьким попрощатися та поховати загиблих. Тому родичі зниклих можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить спеціаліст гарячої лінії 089 420 18 67", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Нацполіції, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісті. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 людей. Ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

Зазначимо, мільйони українців через війну стали біженцями, а найбільші міста країни перетворилися на зону активних бойових дій. У ситуації, що склалася, безліч сімей виявилися розділеними, люди часто втрачають зв'язок зі своїми найближчими родичами. Тому колектив журналістів та співробітників ЗМІ висунув ініціативу щодо створення проекту з пошуку зниклих людей "Знайди близьких".