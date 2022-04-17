Повторный осмотр для продолжения инвалидности можно пройти после завершения военного положения

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать услуги, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ВКК или МСЭК.

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Во время военного положения в Украине для лиц с инвалидностью доступ к учреждениям здравоохранения, осуществляющим медико-социальную экспертизу (МСЭК), может быть усложнен или невозможен. Также существуют большие риски по обеспечению работы собственно медучреждений. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Поэтому для обеспечения необходимой социальной защиты и реализации реабилитационных мероприятий Кабинет Министров принял разработанное Минздравом постановление, позволяющее продолжить действие инвалидности лицам, у которых срок инвалидности истек в период военного положения.

При этом повторный осмотр, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения или отмены.

Таким образом, дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра ВКК или МСЭК:

Социальные выплаты. Реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, колесные кресла, средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.д.).

Образовательные услуги.

Ответные льготы.



Напомним, что Кабмин упростил пересечение границы для инвалидов.