"Прозрачные экзамены" на водительские права: обновленные классы и авто теперь будут еще в четырех областях

Проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов на водительские права расширили еще на четыре области: Ровенскую, Житомирскую, Кировоградскую и Сумскую. Об этом 3 августа сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, передает пресс-служба учреждения.

По его словам, проект предусматривает оптимизацию экзаменационной деятельности в регионах, внедрение системы онлайн-записи на практический экзамен, а также техническое переоснащение классов и автомобилей для приема экзаменов.

С 1 июня проект уже внедрен во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Водительское удостоверение: изменения-2023

В Украине вводится ряд нововведений, касающихся получения водительских прав. В мае министр внутренних дел Игорь Клименко говорил о планах властей уменьшить количество сервисных центров и минимизировать коррупцию во время обучения и сдачи водительских экзаменов.

В частности, он отмечал, что классы для теоретических экзаменов будут оборудованы камерами, которые делают невозможным существование слепых зон. Кроме того, предполагается идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены.

Министр также указывал, что к людям с инвалидностью будут выезжать мобильные сервисные центры.

В свою очередь начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык рассказывал, что до конца 2023 года должны внедрить:

запись на практический экзамен онлайн (сейчас талончик на теоретический тест можно получить и дистанционно, тогда как онлайн-запись на практический экзамен доступна в рамках пилотного проекта в нескольких областях и Киеве);

обжалование результатов экзаменов в течение 30 дней вместо трех;

расширение фиксации сдачи экзаменов (в классах для сдачи теории запланировали установить по четыре камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будут фиксировать и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов – по два регистратора, камера с углом обзора салона на 360°).

В свою очередь Верховная Рада в июле поддержала законопроект, предусматривающий, в частности, разрешение самостоятельно готовиться к теоретическому водительскому экзамену (однако этот процесс еще нуждается в налаживании). А Министерство внутренних дел Украины на днях сообщило, что для практического экзамена отменили ограничения по количеству попыток на сдачу.