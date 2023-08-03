"Прозорі іспити" на водійські права: оновлені класи й автівки тепер будуть іще в чотирьох областях

Проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів на водійські права розширили ще на чотири області: Рівненську, Житомирську, Кіровоградську та Сумську. Про це 3 серпня повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, передає пресслужба установи.

За його словами, проєкт передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів.

Із 1 червня проєкт уже впроваджено у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Посвідчення водія: зміни-2023

В Україні запроваджують низку нововведень, які стосуються отримання водійських прав. У травні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про плани влади зменшити кількість сервісних центрів й мінімізувати корупцію під час навчання та складання водійських іспитів.

Зокрема, він зазначав, що класи для теоретичних іспитів обладнають камерами, які унеможливлять існування сліпих зон. Крім того, передбачається ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити.

Також міністр вказував, що до людей з інвалідністю виїжджатимуть мобільні сервісні центри.

Своєю чергою начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповідав, що до кінця 2023 року мають впровадити:

запис на практичний іспит онлайн (наразі талончик на теоретичний тест можна отримати й дистанційно, тоді як онлайн-запис на практичний іспит доступний у рамках пілотного проєкту в кількох областях та Києві);

оскарження результатів іспитів протягом 30 днів замість трьох;

розширення фіксації складання іспитів (в класах для здачі теорії запланували встановити по чотири камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватимуть і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів – по два реєстратори, камеру з кутом огляду салону на 360°).

Своєю чергою Верховна Рада в липні підтримала законопроєкт, який передбачає, зокрема, дозвіл самостійно готуватися до теоретичного водійського іспиту (однак цей процес ще потребує налагодження). А Міністерство внутрішніх справ України днями повідомило, що для практичного іспиту скасували обмеження щодо кількості спроб на складання.