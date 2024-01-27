Российская армия запустила по Украине дроны и ракету "Искандер-М", а по Херсону было выпущено 340 снарядов: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 27 января российская армия выпустила по территории Украины 4 ударных беспилотника, все они были успешно сбиты украинскими силами ПВО. По Донецкой области был нанесен удар ракетой "Искандер-М". В Купянске на Харьковщине в результате обстрелов возникли пожары.

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ПВО уничтожило все 4 ударных БПЛА

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ). Все четыре уничтожены в Кировоградской области.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер - М" по Донетчине из Ростовской обл. Предварительно, обошлось без пострадавших.

15 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Нестерное Чугуевского района; Комиссарово, Дворична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Кроме того, вчера в 10:40 оккупанты из артиллерии калибра 152 мм обстреляли г. Купянск. Ранения получил сотрудник полиции. Пострадавшего госпитализировали, состояние среднее. Поврежден частный дом. Около 13:30 враг из РСЗО обстрелял с. Куриловка Купянского района. Поврежден частный дом. В 22:00 оккупанты также из РСЗО обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом.

"Сегодня с 00:00 до 00:25 враг нанес несколько ударов по г. Купянск. Повреждены частные дома, гараж. Около 00:20 оккупанты обстреляли с. Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом", - отметил Синегубов.

Также он добавил, что ВСУ отразили 13 атак врага возле Табаевки Купянского района.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате массированных обстрелов по Купянску возникло 4 пожара: в 2 жилых домах и 2 гаражах на общей площади около 100 кв.м. От ГСЧС к тушению пожаров привлекалось 4 единицы техники и 15 спасателей. Также в результате ночных обстрелов загорелся частный жилой дом в с. Синельниково.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Херсонской области из-за российской агрессии получил ранения 1 человек

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 85 обстрелов, выпустив 340 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Также российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - написал Прокудин.

По Никопольщине ударили из тяжелой артиллерии

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, этой ночью агрессор целил по Никопольщине.

"Сначала из тяжелой артиллерии ударил по самому Никополю. Затем – прилетало по Марганцу. Погибших и пострадавших нет", - отметил он.

Также он отметил, что около полуночи звуки войны в районе стихли. Спокойно было и на остальной территории области.

В Сумской области зафиксирован 61 взрыв

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская и Великописаревская общины.

"Великописаревская община: враг бил из гранатометов АГС (7 взрывов) и минометов (2 взрыва). Белопольская община: совершен минометный обстрел (52 взрыва)", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области сбили все "шахеды"

Согласно сообщению главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича, очередную вражескую атаку дронов отбили защитники украинского неба. 4 шахеда уничтожили в Кировоградской области.

Он отметил, что в Кропивницком районе обломками повредило ограждение заброшенного частного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!" – написал он.

На Донетчине в результате обстрелов погибла женщина

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, 1 человек погиб в результате многочисленных обстрелов Красногоровки.

"Сегодня (26 января, - ред.) город подвергся массированным обстрелам из Градов и пушек 152 калибра — жертвой россиян стала 60-летняя женщина. Красногоровка уже десятый год на линии фронта и остается одной из самых горячих точек в области. Жить в городе означает каждый день подвергаться смертельной опасности!" – написал Филашкин.

Кроме того, в Покровском районе зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО — без жертв.

В Краматорском районе ночью россияне ударили ракетой по Славянску — разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детсад и инфраструктурный объект. Константиновка обстреляна из артиллерии — повреждение инфраструктуры. В Лиманской общине трижды обстреляны окрестности Тернов.

В Северске Бахмутского района погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецкой общине поврежден дом, в Часовоярской общине - 2 дома и промышленное здание.

Всего, по словам Филашкина, за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 152 человека, в том числе 29 детей.

В Запорожской области оккупанты нанесли 86 ударов по 19 городам и селам

По сообщению главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, рашисты обстреляли из РСЗО Малую Токмачку, Новоивановку и Новоуспеновское, а также атаковали 19 беспилотниками Гуляйполе, Червоне, Малиновку, Левадное, Полтавку, Роботино, Пятихатки и Червоноднепровку.

64 артудара пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки, Левадного, Малиновки, Омельника, Чаривного, Каменского, Степового, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших.