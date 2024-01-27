Російська армія запустила по Україні дрони і ракету "Іскандер-М", а по Херсонщині було випущено 340 снарядів: ситуація в регіонах (ФОТО)

У ніч на 27 січня російська армія випустила по території України 4 ударних беспілотники, які були збиті українськими силами ППО. По Донеччині було нанесено удар ракетою "Іскандер-М". У Куп'янську на Харківщині внаслідок обстрілів виникли пожежі.

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ППО знищила всі 4 ударні БПЛА

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ). Усі чотири знищені на Кіровоградщині.

Крім того, окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської обл. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Крім того, вчора о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп'янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок. Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. О 22:00 окупанти також із РСЗВ обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

"Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж. Близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок", - зазначив Синєгубов.

Також він додав, що ЗСУ відбили 13 атак ворога біля Табаївки Куп'янського району.

У ДСНС України повідомили, що внаслідок масованих обстрілів по Куп'янську виникло 4 пожежі: у 2 житлових будинках та 2 гаражах на загальній площі близько 100 кв.м. Від ДСНС до гасіння пожеж залучалось 4 одиниці техніки та 15 рятувальників. Також в результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок в с. Синельникове.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

На Херсонщині через російську агресію отримала поранення 1 людина

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди.

Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - написав Прокудін.

По Нікопольщині вдарили з важкої артилерії

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, цієї ночі агресор цілив по Нікопольщині.

"Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім – прилітало по Марганцю. Загиблих та постраждалих немає", - зазначив він.

Також він зауважив, що близько опівночі звуки війни в районі стихли. Спокійно було й на решті території області.

На Сумщині зафіксовано 61 вибух

Як повідомили у Сумській ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська та Великописарівська громади.

"Великописарівська громада: ворог бив з гранатометів АГС (7 вибухів) та мінометів (2 вибухи). Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (52 вибухи)", - йдеться в повідомленні.

На Кіровоградщині збили всі "шахеди"

Згідно з повідомленням голови Кіровоградської ОДА Андрія Райковича, чергову ворожу атаку дронів відбили захисники українського неба. 4 шахеди знищили на Кіровоградщині.

Він зазначив, що у Кропивницькому районі уламками пошкодило огорожу закинутого приватного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!" – написав він.

На Донеччині внаслідок обстрілів загинула жінка

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, 1 людина загинула внаслідок численних обстрілів Красногорівки.

"Сьогодні (26 січня, - ред.) місто зазнало масованих обстрілів з Градів та гармат 152 калібру — жертвою росіян стала 60-річна жінка. Красногорівка вже десятий рік на лінії фронту і залишається однією з найгарячіших точок в області. Жити в місті означає щодня наражатися на смертельну небезпеку!" – написав Філашкін.

Крім того, у Покровському районі зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами з РСЗВ — без жертв.

У Краматорському районі вночі росіяни ударили ракетою по Слов'янську — зруйновано промислову будівлю, пошкоджено 4 багатоповерхівки, дитсадок та інфраструктурний об'єкт. Костянтинівка обстріляна з артилерії — є пошкодження інфраструктури. У Лиманській громаді тричі обстріляні околиці Тернів.

У Сіверську Бахмутського району загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді — 2 будинки і промислова будівля.

Всього, за словами Філашкіна, за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 особи, у тому числі 29 дітей.

У Запорізькій області окупанти завдали 86 ударів по 19 містам і селам

За повідомленням голови Запорізької ОВА Юрія Малашко, рашисти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Новоіванівку та Новоуспенівське, а також атакували 19 безпілотниками Гуляйполе, Червоне, Малинівку, Левадне, Полтавку, Роботине, П'ятихатки й Червонодніпровку.

64 артудари прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки, Левадного, Малинівки, Омельника, Чарівного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Крім того, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.