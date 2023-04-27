Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы

На временно оккупированных территориях россияне продолжают насаждать российскую идеологию местному населению. На востоке и юге Украины для распространения враждебной пропаганды и навязывания местным жителям взглядов Кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов захватчики принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.

"Кроме этого, в школах на оккупированных территориях россияне активно промывают мозги украинским детям относительно своего вторжения. В частности, враг включил раздел о СВО в программу по истории", - говорится в сообщении.

Также оккупанты со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учеников старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага.

Российские захватчики ужесточают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.