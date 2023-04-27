ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы

Россияне заставляют жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы
На просмотр российских пропагандистских фильмов захватчики принудительно свозят людей

На временно оккупированных территориях россияне продолжают насаждать российскую идеологию местному населению. На востоке и юге Украины для распространения враждебной пропаганды и навязывания местным жителям взглядов Кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Туда для просмотра российских пропагандистских фильмов захватчики принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий.

"Кроме этого, в школах на оккупированных территориях россияне активно промывают мозги украинским детям относительно своего вторжения. В частности, враг включил раздел о СВО в программу по истории", - говорится в сообщении.

Также оккупанты со следующего года планируют ввести обязательную военную подготовку для учеников старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию врага.

Российские захватчики ужесточают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.

Автор:
Татьяна Гойденко