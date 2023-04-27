- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Росіяни змушують жителів окупованих територій дивитись пропагандистські фільми
На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують насаджувати російську ідеологію місцевому населенню. На сході й півдні України для поширення ворожої пропаганди та нав’язування місцевим мешканцям поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують “кінотеатри”.
Про це повідомяє Центр національного спротиву.
Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів загарбники примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.
"Окрім цього, в школах на окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Зокрема ворог включив розділ про “СВО” у програму з історії", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога.
Російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир.