Росіяни змушують жителів окупованих територій дивитись пропагандистські фільми

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують насаджувати російську ідеологію місцевому населенню. На сході й півдні України для поширення ворожої пропаганди та нав’язування місцевим мешканцям поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують “кінотеатри”.

Про це повідомяє Центр національного спротиву.

Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів загарбники примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

"Окрім цього, в школах на окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Зокрема ворог включив розділ про “СВО” у програму з історії", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога.

Російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир.