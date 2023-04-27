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Суспільство
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Росіяни змушують жителів окупованих територій дивитись пропагандистські фільми

Росіяни змушують жителів окупованих територій дивитись пропагандистські фільми
На перегляд російських пропагандистських фільмів загарбники примусово звозять людей

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують насаджувати російську ідеологію місцевому населенню. На сході й півдні України для поширення ворожої пропаганди та нав’язування місцевим мешканцям поглядів Кремля на російсько-українську війну, окупанти облаштовують “кінотеатри”.

Про це повідомяє Центр національного спротиву.

Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів загарбники примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

"Окрім цього, в школах на окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення. Зокрема ворог включив розділ про “СВО” у програму з історії", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога.

Російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир.

Автор:
Тетяна Гойденко