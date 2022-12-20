С начала марта L'Oréal Украина предоставила украинцам гуманитарной помощи на 600 тыс. продуктов

С начала полномасштабного вторжения РФ L'Oréal Украина доставила более 60 населенных пунктов Украины около 600 тыс. средств для гигиены. Гуманитарная помощь была направлена на обеспечение больниц, роддомов, центров пребывания вынужденно перемещенных лиц, домов престарелых, ТРО и ВСУ.

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Как уточнили в L'Oréal Украина, гуманитарная поддержка осуществляется совместно с благотворительными фондами "Let's help" и "Твоя опора". Помощь (шампуни, гели для душа и бритья, дезодоранты, средства по уходу за кожей) смогли получить жители многих городов, среди которых Киев, Буча, Ирпень, Львов и множество других.

Группа L'Oréal также передала 5 млн грн на гуманитарную поддержку вынужденно перемещенных лиц.

"Из них по €50 тыс. – Международной благотворительной организации "СОС Детские Городки" (SOS Children's Villages Ukraine), Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA Украина) и Международному чрезвычайному фонду помощи детям при ООН (UNICEF Украина)", – рассказывают в компании.

В L'Oréal Украина уточняют, что в течение августа-сентября также был реализован совместный проект "СОС ДЕТИ. ПРОГРАММА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ" в Харьковской области совместно с "СОС Детские Городки". Более 3200 украинцев в 12 населенных пунктах от Харькова до деоккупированной Бригадировки получили помощь.

Благодаря же UNFPA Украина роддомы в Черновцах и Ивано-Франковске получили жизненно важные медикаменты и средства для нужд более 6200 женщин.

"Эта помощь направлена на оказание медицинских услуг и часто спасительной для жизни и здоровья беременных и рожениц помощи, которые имеют осложнения, связанные с беременностью и родами, и требуют более специфической и специализированной поддержки", – рассказывают в L'Oréal Украина.

Параллельно три бренда L'Oréal Украина присоединились к благотворительности и направят часть средств по продаже в декабре на реализацию социальных проектов. Речь идет о таких брендах:

Garner совместно с БУ "Фонд "Энергетическое действие для Украины" – для установки солнечных электростанций и систем накопления энергии в больницах;

La Roche-Posay из БФ "Таблеточки" – для помощи онкобольным детям;

Matrix из БФ "Твоя опора" – для проведения мероприятий психоэмоциональной поддержки и бесплатных мастер-классов по уходу за волосами для ВПЛ.

"В 2023 году компания планирует продолжать гуманитарную программу, пока идет война в Украине, и обеспечить дополнительно по меньшей мере 250 тыс. средств для гигиены, фокусируясь на поддержке украинцев, выехавших с оккупированных территорий или находящихся в деоккупированных и часто обстреливаемых регионах", – компании.

Напомним, что Украина с начала полномасштабной войны получила более 3 млрд долларов международной помощи на гуманитарные цели, что составляет около 75% от заявленной потребности. Около 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также внесли Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.