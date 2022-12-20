З початку березня L’Oréal Україна надала українцям гуманітарної допомоги на 600 тис. продуктів

З початку повномасштабного вторгнення РФ L’Oréal Україна доставила у понад 60 населених пунктів України близько 600 тис. засобів для гігієни. Гуманітарна допомога була спрямована на забезпечення лікарень, пологових будинків, центрів перебування вимушено переміщених осіб, будинків для літніх людей, ТрО та ЗСУ.

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Як уточнили у L’Oréal Україна, гуманітарна підтримка здійснюється спільно з благодійними фондами "Let’s help" і "Твоя опора". Допомогу (шампуні, гелі для душу та гоління, дезодоранти, засоби для догляду за шкірою) змогли отримати мешканці багатьох міст, серед яких Київ, Буча, Ірпінь, Львів та безліч інших.

Група L’Oréal також передала 5 млн грн на гуманітарну підтримку вимушено переміщених осіб.

"З них по €50 тис. – Міжнародній благодійній організації "СОС Дитячі Містечка" (SOS Children’s Villages Ukraine), Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Україна) та Міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям при ООН (UNICEF Україна)", – розповідають у компанії.

В L’Oréal Україна уточнюють, що протягом серпня-вересня також був реалізований спільний проєкт "СОС ДІТИ. ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ" в Харківській області спільно із "СОС Дитячі Містечка". Понад 3200 українців відтак у 12 населених пунктах від Харкова до деокупованої Бригадирівки отримали допомогу.

Завдяки ж UNFPA Україна пологові будинки у Чернівцях та Івано-Франківську отримали життєво важливі медикаменти та засоби для потреб більш як 6200 жінок.

"Ця допомога спрямована на надання медичних послуг та часто рятівної для життя і здоров'я вагітних і породіль допомоги, які мають ускладнення, пов’язані з вагітністю та пологами, та потребують більш специфічної та спеціалізованої підтримки", – розповідають в L’Oréal Україна.

Паралельно три бренди L’Oréal Україна приєдналися до благодійництва та спрямують частину коштів з продажу в грудні на реалізацію соціальних проєктів. Йдеться про такі бренди:

Garner спільно з БО "Фонд "Енергетична Дія для України" – для встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії в лікарнях;

La Roche-Posay з БФ "Таблеточки" – для допомоги онкохворим дітям;

Matrix з БФ "Твоя опора" – для проведення заходів психоемоційної підтримки та безкоштовних майстер-класів щодо догляду за волоссям для ВПО.

"У 2023 році компанія планує продовжувати гуманітарну програму, допоки триває війна в Україні, та забезпечити додатково щонайменше 250 тис. засобів для гігієни, фокусуючись на підтримці українців, які виїхали з окупованих територій або перебувають у деокупованих і часто обстрілюваних регіонах", – обіцяють в компанії.

Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабної війни отримала понад $3 млрд міжнародної допомоги на гуманітарні цілі, що становить близько 75% від заявленої потреби. Майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.