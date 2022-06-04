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С начала пандемии в мире от Covid-19 умерло 6,3 млн человек
На сегодняшний день с начала пандемии коронавируса, о котором в Украине уже удачно забыли, в мире умерли 6,3 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Гопкинса. А количество зарегистрированных случаев заражения достигло 531,5 млн человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания. Число инфицированных и умерших от последствий заражения по странам выглядит ориентировочно следующим образом:
- США – 84,7 млн и 1 млн;
- Индия – 43 млн и 525 тыс.;
- Бразилия – 31 млн и 667 тыс.;
- Франция – 29,7 млн и 149,5 тыс.;
- Германия – 26,5 млн и 139,4 тыс.;
- Великобритания – 22,5 млн и 179,4 тыс.
По данным портала Worldometers, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составляет на утро 4 июня 810,7.
Напомним, что в настоящее время в Украине продолжается молекулярный надзор за штаммами Covid -19, несмотря на уменьшение заболеваемости и войну, и сейчас в стране преобладает "Омикрон".Подписывайтесь на наш Telegram канал