С начала пандемии в мире от Covid-19 умерло 6,3 млн человек

На сегодняшний день с начала пандемии коронавируса, о котором в Украине уже удачно забыли, в мире умерли 6,3 млн человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Гопкинса. А количество зарегистрированных случаев заражения достигло 531,5 млн человек.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания. Число инфицированных и умерших от последствий заражения по странам выглядит ориентировочно следующим образом:

США – 84,7 млн и 1 млн;

Индия – 43 млн и 525 тыс.;

Бразилия – 31 млн и 667 тыс.;

Франция – 29,7 млн и 149,5 тыс.;

Германия – 26,5 млн и 139,4 тыс.;

Великобритания – 22,5 млн и 179,4 тыс.

По данным портала Worldometers, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составляет на утро 4 июня 810,7.

Напомним, что в настоящее время в Украине продолжается молекулярный надзор за штаммами Covid -19, несмотря на уменьшение заболеваемости и войну, и сейчас в стране преобладает "Омикрон".