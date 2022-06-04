З початку пандемії у світі від Covid-19 померло 6,3 млн людей

На сьогоднішній день від початку пандемії коронавірусу, про який в Україні вже вдало забули, у світі померло 6,3 млн людей, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса. А кількість зареєстрованих випадків зараження досягла 531,5 млн осіб.

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До числа країн з понад 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина і Велика Британія. Число інфікованих і померлих від наслідків зараження по країнах виглядає орієнтовно так:

США – 84,7 млн і 1 млн;

Індія - 43 млн і 525 тис.;

Бразилія – 31 млн і 667 тис.;

Франція – 29,7 млн і 149,5 тис.;

Німеччина – 26,5 млн і 139,4 тис.;

Великобританія – 22,5 млн і 179,4 тис.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок 4 червня 810,7.

Нагадаємо, що наразі в Україні продовжується молекулярний нагляд за штамами Covid-19, незважаючи на зменшення захворюваності та війну, і зараз у країні переважає "Омікрон".