С начала войны в Украине российская армия потеряла почти 30 тысяч своих военных, - Генштаб ВСУ

Армия Российской Федерации с начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины потеряла около 29450 своих военных. Также были уничтожены 1305 вражеских танков.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Боевые потери российских оккупантов по состоянию на 25 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 29450 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1305 (+3);

боевых бронированных машин – 3213 (+19);

артиллерийских систем – 606 (+0);

РСЗО – 201 (+0);

средства ПВО – 93 (+0);

самолетов – 206 (+1);

вертолетов – 170 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);

крылатые ракеты – 112 (+0);

Корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2217 (+5);

специальная техника – 44 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском направлении.

Напомним, украинские защитники на юге разбили 58 армию Южного военного округа врага, которую сами захватчики называли одной из передовых в Российской Федерации. Еще в 2018 году ее переоснастили новейшими вооружениями и техникой.