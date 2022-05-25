З початку війни в Україні російська армія втратила майже 30 тисяч своїх військових, - Генштаб ЗСУ

Армія Російської Федерації з початку широкомасштабного вторгнення на територію України втратила близько 29 450 своїх військових. Також було знищено 1305 ворожих танків.

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Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Бойові втрати російських окупантів станом на 25 травня орієнтовно склали:

особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано;

танків - 1305 (+3);

бойових броньованих машин - 3213 (+19);

артилерійських систем - 606 (+0);

РСЗВ - 201 (+0);

засоби ППО - 93 (+0);

літаків - 206 (+1);

вертольотів - 170 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11);

крилаті ракети - 112 (+0);

Кораблі/катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5);

спеціальна техніка - 44 (+1).

У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника протягом минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, українські захисники на півдні розбили вщент 58 армію Південного воєнного округу ворога, яку самі загарбники називали однією з передових у Російській Федерації. Ще у 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою.