С понедельника обучение начнется в большей части областей Украины

Уже с понедельника, 14 марта, школьники, которые в результате переехали в другие регионы, смогут продолжить обучение на новом месте, сообщил министр образования Сергей Шкарлетт. Дети смогут возобновить обучение в любом формате. С понедельника учебный процесс должен возобновиться как минимум в 14 областях.

Министр не уточнил, о каких именно областях идет речь, но учитывая предыдущие сообщения местных властей, подразумеваются точно следующие 13:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Кировоградская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Запорожская;

Ровенская;

Одесская;

Днепропетровская;

Волынская;

Полтавская;

Винницкая.

В остальных областях еще идут консультации по дальнейшим действиям.

"Должны запустить образовательный процесс там, где ситуация безопасности позволяет… Я напоминаю всем педагогам, что в части регионов Украины сохраняется крайне угрожающая ситуация. Несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В связи с этим МОН рекомендует в зависимости от конкретной ситуации временно приостанавливать образовательный процесс", – отметил он.

По согласию одного из родителей, дети, временно переместившиеся в другие регионы Украины, могут приобщиться к обучению в школе по месту, где проживают, в любом формате. Для этого МОН использует современную платформу "Всеукраинская школа онлайн", где учащиеся 5-11 классов могут получить полный доступ к учебным материалам.

Напомним, что сегодня самая большая в Украине дистанционная школа "Оптима" призывает присоединяться к ее образовательной платформе, бесплатный доступ к которой был открыт в связи с военным положением из-за российского вторжения в Украину.