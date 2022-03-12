З понеділка навчання розпочнеться у більшій частині областей України

Вже з понеділка, 14 березня, школярі, які через війну переїхали до інших регіонів, зможуть продовжити навчання на новому місці, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Діти зможуть відновити навчання в будь-якому форматі. З понеділка навчальний процес має відновитися принаймні в 14 областях.

Міністр не уточнив, про які саме області йдеться, але з огляду на попередні повідомлення місцевих влад, на увазі маються на увазі точно наступні 13:

Львівська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Кіровоградська;

Хмельницька;

Тернопільська;

Запорізька;

Рівненська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Волинська;

Полтавська;

Вінницька.

У решті областей ще йдуть консультації щодо подальших дій.

"Маємо запустити освітній процес там, де безпекова ситуація дозволяє… Я нагадую усім освітянам, що в частині регіонів України зберігається вкрай загрозлива ситуація. Декілька разів на день оголошується повітряна тривога. У зв’язку з цим МОН рекомендує в залежності від конкретної ситуації тимчасово призупиняти освітній процес", – відмітив він.

За згодою одного з батьків діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем, де проживають, в будь-якому форматі. Для цього МОН використовує сучасну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", де учні 5-11 класів мають змогу отримати повний доступ до навчальних матеріалів.

Нагадаємо, що сьогодні найбільша в Україні дистанційна школа "Оптіма" закликає приєднуватися до її освітньої платформи, безплатний доступ до якої було відкрито у зв'язку з воєнним станом через російське вторгнення в Україну.