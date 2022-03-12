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Суспільство
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З понеділка навчання розпочнеться у більшій частині областей України

З понеділка навчання розпочнеться у більшій частині областей України
Фото: 24 канал

Вже з понеділка, 14 березня, школярі, які через війну переїхали до інших регіонів, зможуть продовжити навчання на новому місці, повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Діти зможуть відновити навчання в будь-якому форматі. З понеділка навчальний процес має відновитися принаймні в 14 областях.

Міністр не уточнив, про які саме області йдеться, але з огляду на попередні повідомлення місцевих влад, на увазі маються на увазі точно наступні 13:

  • Львівська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Кіровоградська;
  • Хмельницька;
  • Тернопільська;
  • Запорізька;
  • Рівненська;
  • Одеська;
  • Дніпропетровська;
  • Волинська;
  • Полтавська;
  • Вінницька.

У решті областей ще йдуть консультації щодо подальших дій.

"Маємо запустити освітній процес там, де безпекова ситуація дозволяє… Я нагадую усім освітянам, що в частині регіонів України зберігається вкрай загрозлива ситуація. Декілька разів на день оголошується повітряна тривога. У зв’язку з цим МОН рекомендує в залежності від конкретної ситуації тимчасово призупиняти освітній процес", – відмітив він.

За згодою одного з батьків діти, які тимчасово перемістилися в інші регіони України, можуть долучитися до навчання в школі за місцем, де проживають, в будь-якому форматі. Для цього МОН використовує сучасну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", де учні 5-11 класів мають змогу отримати повний доступ до навчальних матеріалів.

Нагадаємо, що сьогодні найбільша в Україні дистанційна школа "Оптіма" закликає приєднуватися до її освітньої платформи, безплатний доступ до якої було відкрито у зв'язку з воєнним станом через російське вторгнення в Україну.

Автор:
Максим Беркаль