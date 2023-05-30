СБУ призвала владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции: все из-за российских обстрелов

Служба безопасности Украины призвала владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Как говорится в сообщении ведомства, это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов.

"РФ использует уязвимость современных веб-камер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или хакерский "взлом", - говорят в спецслужбе.

Также СБУ указывает, что "запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов, а распространение таких записей является преступлением, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы".

"Сегодня, когда вся Украина успешно противостоит подлому и коварному врагу, крайне важно не дать оккупантам даже малейшей возможности для корректировки своих обстрелов", - аргументируют в СБУ.

В действительности же деле соответствующая статья 114-2 Уголовного кодекса предусматривает наказание только за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину, в том числе об их перемещении по территории Украины (от трех до пяти лет тюрьмы) и о перемещении, движении или расположении военных формирований при возможности их идентификации на местности (от пяти до восьми лет).

Лишением свободы на срок от 8 до 12 лет наказываются указанные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц либо из корыстных мотивов, либо с целью предоставления такой информации России, ее представителям или незаконным вооруженным формированиям, либо если такие действия повлекли за собой тяжкие последствия и при этом не были выявлены признаки государственной измены или шпионажа.

Отметим также, что ранее во вторник стало известно, что мобильные операторы организовали рассылку абонентам сообщения с призывом от СБУ прекратить онлайн-трансляции зданий, местностей, дорог, коммунальных, торговых, промышленных объектов и так далее, которые могут использоваться врагом для корректировки ракетных ударов.

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